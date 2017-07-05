США отказались отменять учения у Корейского полуострова

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США не намерены отказываться от дальнейшего проведения совместных с союзниками военных учений в районе Корейского полуострова, несмотря на призыв Москвы и Пекина.

По его словам, американское военное ведомство никак не будет корректировать планы маневров, передает «РИА Новости». Дэвис добавил, что США способны защитить себя от угроз со стороны КНДР.

Ранее МИД России и Китая предложили Вашингтону и Сеулу воздержаться от учений, а Пхеньяну – от дальнейших запусков ракет и ядерных испытаний. Накануне КНДР произвела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Она упала в исключительной экономической зоне Японии, что вызвало возмущение Токио. Кроме того, ранее в Пхеньяне заявили о готовности нанести ракетный удар по любой точке мира.