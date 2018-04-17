США не отказались от идеи новых санкций против РФ

Вашингтон не отказывается от идеи введения новых санкций против России, но пока не готов объявить о каких бы то ни было ограничительных мерах, завила представитель госдепа Хизер Нойерт.

По ее словам, вопрос о введении санкций по-прежнему на повестке дня. «Но сейчас нам не о чем объявлять», - сказала американская чиновница.

Она также напомнила, что США уже расширяли санкции против России и отметила, что не будет комментировать слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая ранее объявила о подготовке очередных антироссийских санкциях.

Кроме того, газета Washingtin Post со ссылкой на свои источники сообщила, что в администрации президента США пока санкции вводить не планируют, сообщает «Интерфакс».