ФАС отказалась от введения минимальной цены на пиво

Федеральная антимонопольная служба отказалась от введения минимальной цены на пиво, исключив соответствующий пункт из проекта итогового доклада ведомства за 2016 год.

Ранее ведомство назвало отсутствие минимальной цены на пиво барьером для рынка, а установление такого минимума оправдывало возможностью таким способом «обелить» российскую пивную отрасль.

Эксперты рассказали «Известиям», что введение минимальной цены актуально для тех видов продукции, где велика доля нелегального рынка. По данным Росалкогольрегулирования, сейчас нелегальный рынок пива составляет примерно 5–7 процентов.

Ранее минимальная цена на водку была увеличена со 190 до 205 рублей за 500 миллилитров. Эта мера позволит усилить борьбу с дешевым контрафактным алкоголем на рынке, сообщает «Федерал пресс».

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