Ле Пен отказалась поселиться в Елисейском дворце
В случае победы на президентских выборах во Франции лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен не будет жить в Елисейском дворце.
«Я не буду там жить. У меня трое детей и я хочу сохранить их в своем окружении», - цитирует РИА «Новости» ее заявление в эфире местного телевидения.
Согласно данным опросов, кандидатуру Ле Пен готовы поддержать 22% избирателей. Она уступает бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону, но опережает экс-премьера Франсуа Фийона.
Выборы главы государства во Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. Аналитики пророчат Ле Пен поражение в обоих турах.
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