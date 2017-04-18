Ле Пен отказалась поселиться в Елисейском дворце

В случае победы на президентских выборах во Франции лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен не будет жить в Елисейском дворце.

«Я не буду там жить. У меня трое детей и я хочу сохранить их в своем окружении», - цитирует РИА «Новости» ее заявление в эфире местного телевидения.

Согласно данным опросов, кандидатуру Ле Пен готовы поддержать 22% избирателей. Она уступает бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону, но опережает экс-премьера Франсуа Фийона.

Выборы главы государства во Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. Аналитики пророчат Ле Пен поражение в обоих турах.