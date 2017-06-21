РФ отказалась договариваться с США о нормализации отношений

Москва не будет проводить двусторонние консультации с Вашингтоном по вопросу нормализации отношений после расширения санкций.

В МИД России пояснили, что проведение таких консультаций было намечено на ближайшие дни. Однако решение Штатов о введении новых санкций «не располагает к проведению раунда такого диалога».

Новые санкции в ведомстве назвали «политическим подарком «президенту Украины Петру Порошенко, а также расценили как потворство новой администрации «заядлым русофобам из Конгресса».

«На этом фоне совсем неубедительно звучат слова официальных представителей в Вашингтоне о стремлении продолжать диалог с нами, искать точки соприкосновения, заниматься решением ряда двусторонних и важных международных проблем. Практические действия американской стороны резко девальвируют эти заявления, что мы будем обязательно учитывать», - говорится в сообщении МИД.

Санкции против России США расширили накануне. Под ограничения попали 19 физических лиц и столько же организаций, которых Вашингтон счел причастными к событиям на Украине трехлетней давности.