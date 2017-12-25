ЦИК отказал Сергею Полонскому в регистрации

Центризбирком отказал предпринимателю Сергею Полонскому в регистрации инициативной группы избирателей, созданной для поддержки его самовыдвижения кандидатом в президенты России, заявил член ЦИК и секретарь рабочей группы ведомства по приему документов Евгений Шевченко.

По его словам, в документах, поданных Полонским, отсутствуют сведения о зарубежной недвижимости его супруги, что является основанием для отказа в заверении группы избирателей.

При этом, предприниматель до 7 января 2018 года может повторно представить в ЦИК пакет документов с указанием полных сведений.

В июле 2017 года Сергей Полонский был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве элитного жилья в Москве. Он был освобожден из под стражи в зале суда в связи с истечением срока давности.

Самовыдвиженец должен собрать 300 тысяч подписей избирателей. Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года, сообщает «Интерфакс».