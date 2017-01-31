Отказ от Windows сэкономит России десятки миллиардов рублей

Благодаря отказу от использования операционной системы Windows Россия сможет экономить 10 миллиардов рублей ежегодно. К такому выводу пришли в Институте развития интернета.

Отечественными учеными разработана пилотная версия операционной системы под названием «Гослинукс», способной заменить Windows. Она может быть применена в самых различных отраслях и государственных структурах, сообщает агентство «Экономика сегодня».

По предварительным данным, на ее внедрение потребуется восемь миллиардов рублей.

Агентство добавляет, что для российских госорганов было закуплено зарубежное ПО на сумму в 18 миллиардов рублей.