Отказ от Windows сэкономит России десятки миллиардов рублей
Благодаря отказу от использования операционной системы Windows Россия сможет экономить 10 миллиардов рублей ежегодно. К такому выводу пришли в Институте развития интернета.
Отечественными учеными разработана пилотная версия операционной системы под названием «Гослинукс», способной заменить Windows. Она может быть применена в самых различных отраслях и государственных структурах, сообщает агентство «Экономика сегодня».
По предварительным данным, на ее внедрение потребуется восемь миллиардов рублей.
Агентство добавляет, что для российских госорганов было закуплено зарубежное ПО на сумму в 18 миллиардов рублей.
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