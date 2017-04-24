Отходы сталелитейной промышленности способны очищать воздух

Британские ученые нашли способ переработки отходов сталелитейной промышленности, позволяющий бороться с углекислым газом в воздухе.

Экспертам удалось узнать полезные свойства отвалов, оставленных в ходе промышленных работ от предприятий.

В ходе исследований выяснилось, что отвалы могут поглощать углекислый газ из атмосферы и перерабатывать его.

По мнению ученых, 100-200 миллиардов тонн отходов в виде шлака способны поглотить около 70-10 тонн углерода из воздуха.

Предполагается, что новый способ использования отвалов позволит стабилизировать температуру на планете на 1-2 градуса по Цельсию, сообщает Oane.ws.