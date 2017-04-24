Отходы сталелитейной промышленности способны очищать воздух
Британские ученые нашли способ переработки отходов сталелитейной промышленности, позволяющий бороться с углекислым газом в воздухе.
Экспертам удалось узнать полезные свойства отвалов, оставленных в ходе промышленных работ от предприятий.
В ходе исследований выяснилось, что отвалы могут поглощать углекислый газ из атмосферы и перерабатывать его.
По мнению ученых, 100-200 миллиардов тонн отходов в виде шлака способны поглотить около 70-10 тонн углерода из воздуха.
Предполагается, что новый способ использования отвалов позволит стабилизировать температуру на планете на 1-2 градуса по Цельсию, сообщает Oane.ws.
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