Отходами в России займется специальная комиссия

Кабмин России создал специальную комиссию, которая будет заниматься вопросами, связанными с отходами производства и потребления.

В состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов и организаций. Возглавил комиссию замглавы российского правительства Александр Хлопонин, сообщает «ФедералПресс».

Комиссия будет разрабатывать и корректировать методы реализации государственной политики в сфере обращения с отходами.

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Места: Россия
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