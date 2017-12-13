Отходами в России займется специальная комиссия
Кабмин России создал специальную комиссию, которая будет заниматься вопросами, связанными с отходами производства и потребления.
В состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов и организаций. Возглавил комиссию замглавы российского правительства Александр Хлопонин, сообщает «ФедералПресс».
Комиссия будет разрабатывать и корректировать методы реализации государственной политики в сфере обращения с отходами.
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