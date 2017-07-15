Отец и пятилетний сын утонули в озере на Сахалине
Отец с пятилетним сыном утонули во время купания в озере в Сахалинской области.
Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону, происшествие случилось в районе села Стародубского. Водолазы и сотрудники отдела ГИМС после осмотра дна водоема обнаружили тела 35-летнего мужчины и его сына.
Сообщается, что в середине озера спасательный круг перевернулся, и ребенок утонул. Отец бросился его спасать, однако сам погиб.
9 июля в Анапе два человека утонули в море во время катания на катамаране.
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