Отец Мары Багдасарян жестко отчитал дочь в суде и пригрозил ей ссылкой в другой город

Эльмар Багдасарян, отец известной стритрейсерши Мары Багдасарян, во время заседания в Савеловском суде Москвы в жесткой форме отчитал свою дочь и пригрозил ей высылкой в другой город.

- Любой нормальный человек понимает с одного раза. Если хоть один твой друг будет оказывать на тебя влияние, будешь в другом городе жить, я не шучу. Переедешь! — цитирует выступление Багдасаряна «Лайф».

12 января Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ, к которым она ранее была приговорена за многократное нарушение дорожных правил и отказ оплачивать штрафы. 16 января защита девушки обжаловала арест.

Вместе с тем отец осужденной заявил в суде, что его дочь пропустила «отработки», так как болела воспалением легких, и он лично предупреждал об этом судебных приставов.

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