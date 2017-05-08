Отец Марин Ле Пен назвал причины поражения дочери на президентских выборах

Марин Ле Пен потерпела поражение во втором туре президентских выборов, прошедших накануне во Франции, из-за категоричной позиции по евро и стремлению покинуть Евросоюз, считает отец политика, экс-лидер и основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен.

По его словам, кампания Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий, в то время как необходимо было уделить время демографическим изменениям и вопросам массовой иммиграции.

Жан-Мари Ле Пен обвинил в поражении дочери вице-председателя «Национального фронта» Флориана Филиппо, однако не пояснил, почему.

Марин Ле Пен после поражения на президентских выборах заявила о намерении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне, сообщает ТАСС.

По итогам голосования во втором туре президентских выборов во Франции победу одержал Эмманюэль Макрон. За него отдали свои голоса 64,84 процента избирателей, за представителя от партии «Национальный фронт» Марин Лен Пен проголосовали 35,16 процентов граждан.