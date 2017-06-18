В 25 отелях Кубани заработала система «все включено»

В 25 гостиницах Краснодарского края стала действовать система «Все включено». Об этом рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Министр сказал: «По системе «Все включено» мы подготовили методические рекомендации, которые в этом сезоне намерены внедрять - «Все включено» и «Ультра все включено». Пусть пока еще 25 гостиничных комплексов работающих (по такой системе - прим. РП) - это Сочи, Анапа, Геленджик, но это очень популярный и полюбившийся формат для наших туристов».

Отвечая на вопрос об ожидаемом количестве туристов в этом году, министр сообщил, что власти ищут разумный подход к ценообразованию, пишет ТАСС.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что из-за проведения Кубка Конфедераций в этом году ожидается большой приток туристов.

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