Отечественный авторынок пошел в рост
Российский авторынок впервые за четыре года продемонстрировал рост.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале текущего года объем отечественного рынка автомобилей вырос на один процент.
За указанный период реализовано 137,8 тысячи машин. При этом самый заметный рост продаж произошел в начале марта. По сравнению с прошлогодним показателем он составил девять процентов, передает Nation News.
Тройку самый продаваемых автомобилей в Росси составляют Lada, KIA и Hyundai.
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