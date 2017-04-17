Отечественный авторынок пошел в рост

Российский авторынок впервые за четыре года продемонстрировал рост.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале текущего года объем отечественного рынка автомобилей вырос на один процент.

За указанный период реализовано 137,8 тысячи машин. При этом самый заметный рост продаж произошел в начале марта. По сравнению с прошлогодним показателем он составил девять процентов, передает Nation News.

Тройку самый продаваемых автомобилей в Росси составляют Lada, KIA и Hyundai.