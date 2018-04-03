Отечественным банкам присвоят кредитный рейтинг
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает банки иметь кредитный рейтинг.
Согласно документу, он будет присваиваться соответствующим агентством по национальной шкале. Кредитный рейтинг будет учитываться налоговыми органами при принятии гарантий банков по уплате налогов, сообщает «Экономика сегодня».
В пояснительной записке к постановлению также отмечается, что присвоение рейтинга будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий.
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