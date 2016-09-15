Отдых в Турции набирает популярность

Первый с ноября 2015 года чартерный рейс из России в Турцию вылетел 2 сентября. После возобновления чартерных авиаперевозок российские туристические компании по итогам первой недели чартерной перевозки в Турцию заявили о рекордном спросе отдыхающих на данное направление. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Так Coral Travel заявили о заполненных на 100% самолетах в Турцию. По данным компании «НТК Интурист» первые чартеры оператора были загружены полностью, при том, что они ежедневно выполняют более 30 рейсов в Анталью.

В компании TUI также заявили о «довольно высоком» спросе на Турцию. Pegas Touristik сообщает, что продажи путевок в Турцию идут активно, вне зависимости от региона. Турция сейчас самое популярное напрвление у клиентов компании.

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