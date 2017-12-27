Отдых в Греции с 1 января станет дороже

Греческие отели с 1 января 2018 года вводят туристический сбор, сообщили в ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что в среднем стоимость туров в Грецию увеличится на 40 евро.

Размер сбора будет зависеть от класса заведения.

Так, плата за проживание в отеле «пять звезд» за ночь составит 4 евро, в четырёхзвездочном — 3 евро, а сбор в трёхзвездочной гостинице составит всего 1,5 евро за ночь.

Туристический сбор нужно будет оплачивать самостоятельно по прибытии в гостиницу, сообщает Life.