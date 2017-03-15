Отделение Сбербанка в Днепре заблокировано украинскими радикалами

На Украине продолжается кампания, направленная против отделений российских банков. На это раз от действий радикалов пострадало отделение Сбербанка в Днепре.

Националисты заложили бетонными блоками вход в здание, а также обклеили листовками фасад и разрисовали надписями «rus bank over», сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее от действий радикалов пострадал центральный офис Сбербанка в Киеве. Его сотрудники обратились с письмом к президенту Украины Петру Порошенко, в котором попросили вмешаться в ситуацию.

Националисты требуют законодательно запретить работу российских банков на Украине, а представители власти призывают ввести санкции.