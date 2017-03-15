Отделение Сбербанка в Днепре заблокировано украинскими радикалами
На Украине продолжается кампания, направленная против отделений российских банков. На это раз от действий радикалов пострадало отделение Сбербанка в Днепре.
Националисты заложили бетонными блоками вход в здание, а также обклеили листовками фасад и разрисовали надписями «rus bank over», сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Ранее от действий радикалов пострадал центральный офис Сбербанка в Киеве. Его сотрудники обратились с письмом к президенту Украины Петру Порошенко, в котором попросили вмешаться в ситуацию.
Националисты требуют законодательно запретить работу российских банков на Украине, а представители власти призывают ввести санкции.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии