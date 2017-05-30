Не отчитавшийся о доходах депутат поплатился мандатом

В Нижнеломовском районе Пензенской области депутат собрания представителей лишился мандата из-за того, что не представил в установленный срок декларацию о доходах.

Речь идет о представителей «Единой России» Андрее Марфине уточняет РИА «Новости» со ссылкой на местную прокуратуру.

В ходе проверки ведомство установило, что депутат не отчитался о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год. Отсутствуют аналогичные данные и в отношении членов его семьи. В итоге полномочия депутата были досрочно прекращены решением собрания представителей.