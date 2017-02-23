Отбивший нападение грабителей армейский отставник оказался «темной лошадкой»

Отбивший нападение грабителей армейский отставник оказался «темной лошадкой»

В среду на улице Савушкина у торгового центра «Атлантик-Сити» в Санкт-Петербурге мужчина, защищаясь от грабителей, застрелил одного и ранил второго из своего якобы наградного пистолета.

В ходе разбора происшествия в отделении полиции мужчина представился майором запаса Вооруженных Сил МО России Юрием Мещеряковым и рассказал, что наградной пистолет Макарова он получил за службу в Абхазии, предъявив необходимые документы, сообщает «Эхо Москвы».

Но последующая экспертиза установила, что оружие было похищено в одной из воинских частей в Казахстане в 1994 году, и с тех пор числится в розыске. А при осмотре принадлежащего мужчине автомобиля Land Rover оперативники обнаружили пенсионное удостоверение полковника ФСБ с фотографией Мещерякова.

Накануне «Русская Планета» сообщала, что первоначально в полиции не исключали, что «офицер запаса» даже может быть награжден за геройский отпор грабителям.

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Теги:
Организации: МВД, ФСБ, Минобороны
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