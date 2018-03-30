Освобожденных от службы россиян призовут в армию

Россияне, не прошедшие срочную службу в армии по состоянию здоровья, получат еще один шанс, сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

По его словам, весной в армию призовут несколько тысяч человек, не достигших 27-летнего возраста и не прошедших службу в армии по призыву.

«Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — сказал Бурдинский.

С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 128 тысяч человек.

Кроме того, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все срочники обязаны пройти профессиональный психологический отбор для определения профпригодности, сообщает «РИА Новости».