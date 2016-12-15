В освобожденных районах Алеппо найдено снятое боевиками видео их зверств

В результате проверки брошенных террористами укрытий обнаружено множество видеоматериалов о зверствах, которые совершали боевики в городе. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

- Развернута работа по документированию преступлений, совершенных террористами в Алеппо в отношении мирного населения. В ходе проверки брошенных боевиками укрытий найдено большое количество фото и видеодоказательств совершенных зверств, снятых самими боевиками, — цитирует Познихира РИА «Новости».

По словам генерал-лейтенанта, сирийские военные обнаружили несколько тюрем, оборудованных боевиками в подвалах жилых домов и административных зданий.

- В них содержались и подвергались пыткам жители, заподозренные в организации акций протеста, а также мужчины и подростки, отказавшиеся воевать на стороне бандформирований. Накануне наступления правительственных войск большая часть узников была казнена, — рассказал Познихир.

Как подчеркнул военачальник, местные жители утверждают, что пытки и казни к мирному населению применялись всеми вооруженными формированиями, в том числе так называемой «умеренной оппозицией».

- По свидетельствам мирных граждан, спасшихся от террористов, боевики устраивали расправы над жителями восточного Алеппо только на основании подозрений в симпатиях к сирийскому правительству. В качестве одной из мер устрашения практиковался расстрел родителей на глазах у их детей, — заявил Познихир.