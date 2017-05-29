За освободившимися из заключения установят надзор
Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, предусматривающий установление административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
Под действие документа попадают совершеннолетние граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Надзор будет устанавливаться за лицами, посягнувшими на жизнь сотрудников правоохранительных органов, государственных или общественных деятелей, следователей и судей.
Положения документа распространяются также на совершивших повторно преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, передает НСН.
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