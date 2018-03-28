У освободившихся из колоний могут появиться наставники
Общественники предлагают задействовать наставников для облегчения адаптации на свободе лицам, освободившимся из мест заключения.
По замыслу авторов идеи, вышедшие на свободу граждане смогут подать заявку в интернете и им в короткий срок и в индивидуальном порядке подберут наставников. Те будут давать консультации посредством видеоконференций или в ходе личных встреч. Об этом RT рассказал глава организации «Объединение наставников» Николай Калмыков.
По его мнению, реализация инициативы будет способствовать снижению количества рецидивных преступлений.
Идея наставничества в последнее время набирает популярность. В частности, некоторое время назад состоялся первый в России конкурс «Наставник-2018». Помимо этого, президентом России Владимиром Путиным был подписан указ об учреждении почетного знака «За наставничество», напоминает «Экономика сегодня».
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