США освободили здание резиденции в Петербурге
Сотрудники генконсульства США освободили занимаемое здание в Санкт-Петербурге.
По словам источника «Интерфакса», уже около недели в резиденции, расположенной в Гродненском переулке, не появляются ни консул, ни его супруга.
В настоящее время в помещении остаются только представители охранного предприятия – граждане России.
В марте текущего года Москва в ответ на санкции США приняла решение закрыть генконсульство США в Петербурге.
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