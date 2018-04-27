США освободили здание резиденции в Петербурге

Сотрудники генконсульства США освободили занимаемое здание в Санкт-Петербурге.

По словам источника «Интерфакса», уже около недели в резиденции, расположенной в Гродненском переулке, не появляются ни консул, ни его супруга.

В настоящее время в помещении остаются только представители охранного предприятия – граждане России.

В марте текущего года Москва в ответ на санкции США приняла решение закрыть генконсульство США в Петербурге.

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