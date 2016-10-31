Освещение влияет на эмоции и настроение человека

Учёные доказали, что свет оказывает влияние на эмоции и настроение человека. Одно из ярких тому доказательств - улучшение настроения человека в ясную погоду. А во время приглушённого света у человека появляется больше жажды творить, а также меньше есть.

Научные сотрудники обосновали, что разные источники света способны оказывать разнообразное влияние на человека, его настрой, желания, эмоциональное состояние и благополучие. Специалисты подмечают, что яркий свет может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции, сообщает «Актуальные Новости».

Проведённые эксперименты показали, что находясь под воздействием яркого освещения, реакция людей на внешние раздражители наиболее выражена. Натуральный дневной свет способен поднять настроение человеку. Те, кто работают в офисах с немалыми окнами, более счастливы, чем те, кто работает в закрытых помещениях.