Осужденный российский ученый просит помилования у Путина

Российский ученый Владимир Лапыгин, попавший в колонию по обвинению в государственной измене, попросил о помиловании.

Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной институт «Роскосмоса») получил 7 лет заключения в колонии в Тульской области.

Следствие вменяло ученому передачу за границу неких технологических сведений. Материалы дела не разглашались из-за секретности, сообщает РИА Новости.

Владимир Иванович Лапыгин родился 27 августа 1940 года.

С 1987 года преподавал в МГТУ имени Баумана в должности доцента на условиях совместительства.

14 февраля 2014 года получил серебряную медаль имени В. Ф. Уткина, который возглавлял ФГУП «ЦНИИмарш» в период с 1961 по 1990, «За достижения в научной и практической деятельности по космонавтике и ракетной технике».

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