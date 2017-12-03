Осужденный российский летчик Константин Ярошенко прооперирован в США

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме США, перенес операцию. Об этом сообщила его супруга Виктория Ярошенко.

Она сказала: «Константина прооперировали 30 ноября. Все прошло успешно, врачи были вежливые».

Виктория заявила, что предыдущая операция была сделана неудачно, передает «РИА Новости». «Он тогда еле выжил, температура высокая держалась неделю», - добавила она.

Ярошенко в 2011 году был осужден на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки большой партии наркотиков в США. В Америку его привезли из Либерии, где Ярошенко задержали 28 мая 2010 года.

Защита заключенного не раз указывала на негуманное отношение к Ярошенко в американской тюрьме. Ранее США отказали в удовлетворении ходатайства о переводе Ярошенко в Россию в рамках конвенции Совета Европы о передаче осужденных.

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