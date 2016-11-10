Осужденный пожизненно в Армении россиянин Пермяков отказался обжаловать приговор

Заседание Апелляционного суда Армении, на котором должно было рассматриваться дело осужденного к пожизненному сроку заключения российского военнослужащего Валерия Пермякова, отложено из-за разногласий с адвокатом.

На заседании в четверг адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян заявил, что три дня назад его подзащитный представил заявление об отсутствии жалоб по всем пунктам приговора суда первой инстанции. Пермяков также отказался явиться на суд.

- Отказ Валерия Пермякова от жалоб ставит под сомнение мои полномочия, - цитирует правозащитника «Интерфакс».

Заседание перенесено на 18 ноября.

Ранее сообщалось, что суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.

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Места: Россия, СНГ
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