Осужденный экс-президент Бразилии намерен участвовать в выборах
Бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва собирается вновь побороться за пост главы государства. Недавно вынесенный приговор суда ему в этом не помеха.
«Если кто-то думает, что с этим приговором меня убрал из игры, пусть знает, что я продолжаю борьбу», - цитирует РИА «Новости» заявление экс-президента в эфире местного телевидения. Он уточнил, что намерен получить разрешение Партии трудящихся на выставление своей кандидатуры.
Лула да Силва был признан судом виновным в коррупции и приговорен к девяти с половиной годам тюрьмы. Кроме того, ему запрещено в течение 19 лет занимать государственные должности. Бывший президент собирается подать апелляцию, что позволит ему оставаться на свободе, пока будет идти процесс обжалования.
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