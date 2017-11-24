Осужденному за убийство паралимпийцу увеличили срок

Срок тюремного заключения паралимпийца Оскара Писториуса, осужденного за убийство своей подруги, был увеличен.

Вместо шести лет, к которым спортсмена приговорили в 2014 году, он проведет в тюрьме 13 лет. Такое решение вынес в пятницу Верховный апелляционный суд ЮАР.

Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус, был осужден за убийство своей подруги Ривы Стенкамп в 2013 году.

В октябре 2014 года суд Претории обвинил Писториуса в причинении смерти по неосторожности и приговорил к пяти годам лишения свободы. Через год его освободили условно-досрочно.

В декабре 2015 года Верховный апелляционный суд ЮАР признал Писториуса виновным в умышленном убийстве, удовлетворив протест прокурора. Спортсмен вернулся в камеру на шесть лет.

В пятницу Верховный апелляционный суд ЮАР вновь удовлетворил требование прокуратуры ЮАР, увеличив срок заключения паралимпийца до 13 лет, сообщает «ТВЦ».



