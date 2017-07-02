Осужденная ранее Евгения Чудновец выдвинется в свердловские губернаторы
Осужденная за репост видео с издевательствами над детьми, а позже оправданная Евгения Чудновец выдвинулась на выборы губернатора Свердловской области от «Интернациональной партии России».
На ролике, размещенном в сети Facebook, она объясняет: «Вы сейчас присутствуете на моем выдвижении от Интернациональной партии России». На кадрах члены партии голосуют за ее выдвижение на выборы губернатора, пишет РБК.
Воспитательница детсада была осуждена в ноябре 2016 года на полгода колонии за репост видео, где сотрудники лагеря издеваются над мальчиком. Ее признали виновной в распространении детской порнографии. 6 марта нового года Курганский областной суд отменил приговор, и она была выпущена на свободу.
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