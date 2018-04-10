В ОАЭ осудили «строителей» финансовой пирамиды
Дубайский суд вынес приговор двум организаторам финансовой пирамиды, от действий которых пострадали более 500 человек.
Мошенники, не являющиеся гражданами Объединенных Арабских Эмиратов, использовали так называемую «схему Понци», что позволило им получить свыше 200 миллионов долларов. В ходе расследования поиск активов проходил в странах Северной и Южной Америки, Индии и еще ряде государств.
В итоге злоумышленники получили более 500 лет тюрьмы – погоду за каждого обманутого инвестора, сообщает The National.
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