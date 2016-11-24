МИД РФ осудил инцидент с сожжением украинского флага в Москве

Министерство иностранных дел РФ осуждает действия хулиганов, которые сожгли украинский флаг у здания культурного центра Украины в Москве, и приложит все услили, для того чтобы виновные в этом акте были наказаны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы всегда осуждаем подобного рода варварские действия, где бы они ни происходили — мне кажется, это хорошо известно. Относительно этого инцидента — соответствующий запрос был направлен в правоохранительные органы, вопрос изучается, и о результатах расследования будет сообщено, — цитирует Захарову РИА «Новости».

Вместе с тем глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства напомнила, что «хулиганские выходки местных радикалов в отношении российских загранучреждений на Украине происходят с такой регулярностью, что это все больше напоминает спланированную кампанию», но при этом Москва не получает от украинских коллег ответов на свои ноты протеста.