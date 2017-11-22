Остров Русский станет центром майнинга криптовалют Гонконга

На острове Русский во Владивостоке могут появиться майнинг-ферма криптовалют и лаборатория искусственного интеллекта.

Гонконгская компания «Genesis Engineering» озвучила планы по инвестированию в технологию блокчейн, включая создание майнинг-фермы криптовалют на острове Русский.

Гонконгцев заинтересовали свободные энергетические мощности и земельные участки, налоговые и таможенные преференции.

После реализации пилотного проекта на острове Русский они планируют оборудовать на Дальнем Востоке до 300 тысяч квадратных метров производственных помещений.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и Дальневосточного федерального университета уже работают в данном направлении.

Представители «Genesis Engineering» также провели переговоры с руководством ДВФУ, на базе которого создан Центр цифровой экономики.