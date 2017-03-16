США оставят в силе санкции против РФ из-за Крыма

Вашингтон оставит санкции против России в силе до тех пор, пока контроль над полуостровом не перейдет к украинской стороне, заявил и.о. официального представителя госдепартамента США Марк Тонер по случаю третьей годовщины проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией.

По его словам, США считают, что полуостров является «частью Украины». Состоявшийся 16 марта 2014 года референдум в Крыму он назвал «незаконным», а волеизъявление крымчан – несвободным.

«США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя Госдепартамента.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.