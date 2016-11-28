Суд оставил в силе меру пресечения Улюкаеву
Мосгорсуд признал законной избранную меру пресечения экс-министру Алексею Улюкаеву и оставил его под домашним арестом.
Суд отклонил ходатайства защиты о предоставлении бывшему главе МЭР возможности общаться со СМИ и совершать ежедневные прогулки, передает РИА «Новости».
О последнем адвокаты просили со ссылкой на состояние здоровья Улюкаева. Однако представитель СКР заявил, что оно удовлетворительное, сославшись при этом на показание медработника, который осматривал экс-министра после заключения под домашний арест.
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