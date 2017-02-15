Суд оставил мягкий приговор стритрейсеру и сыну вице-президента «Лукойла»
Руслан Шамсуаров, чей отец входит в руководство нефтяной компании и проходящий по громкому делу о гонках на «Гелендвагене», будет трудиться 300 часов на обязательных работах. Таким образом, Мосгорсуд отклонил протест прокурора, который требовал поместить стритрейсера в колонию.
«Приговор оставить без изменения, апелляционный протест прокуратуры — без удовлетворения», — цитирует РИА Новости решение суда.
Ранее Гагаринский суд Москвы назначил Шамсуарову и второму фигуранту дела Виктору Ускову наказание в виде обязательных работ, но прокуратура оспорила приговор, потребовав для них реальные сроки.
Следующая новость В Китае найдены древние останки беременной рептилии
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии