Суд оставил мягкий приговор стритрейсеру и сыну вице-президента «Лукойла»

Руслан Шамсуаров, чей отец входит в руководство нефтяной компании и проходящий по громкому делу о гонках на «Гелендвагене», будет трудиться 300 часов на обязательных работах. Таким образом, Мосгорсуд отклонил протест прокурора, который требовал поместить стритрейсера в колонию.

«Приговор оставить без изменения, апелляционный протест прокуратуры — без удовлетворения», — цитирует РИА Новости решение суда.

Ранее Гагаринский суд Москвы назначил Шамсуарову и второму фигуранту дела Виктору Ускову наказание в виде обязательных работ, но прокуратура оспорила приговор, потребовав для них реальные сроки.