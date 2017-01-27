Останки российской подлодки «Джульетта» решением американского суда уберут из реки

Суд штата Род-Айленд постановил удалить ржавые останки российской подводной лодки К-77 (по классификации НАТО — Juliett 484), которая использовалась для съемок фильма с участием Харрисона Форда, из реки в американском городе Провиденс.

Как отмечается в статье, опубликованной Daily Mail, после окончания холодной войны подлодку продали. Ее использовали в качестве бара-ресторана в столице Финляндии, а потом в 2002 году для съемок фильма. В этом же году компания USS Saratoga Museum Foundation купила подлодку и превратила ее в плавучий музей, - сообщает ИноТВ.

В 2007 году подлодка затонула из-за шторма и была продана на металлолом.

Американские чиновники, занимающиеся вопросами защиты окружающей среды, обратились в суд, чтобы добиться удаления из реки этого и ряда других кораблей. Судья постановил, что компания Rhode Island Recycled Metals еще в декабре прошлого года должна была начать доставать суда из прилегающей к свалке металлолома реки. Но пока компания так и не получила разрешение на удаление судов.

По словам Ричарда Ленда, которого суд назначил осуществлять надзор за процессом, установленные судом предельные сроки оказались «слишком жесткими». В результате суд 27 января изменил свое решение, перенеся предельный срок на два месяца.

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Места: Россия, США
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