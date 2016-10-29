Ким Чен Ын остался в восторге от северокорейских шампуней

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с производственным процессом на новой фабрике по выпуску косметических изделий и заявил, что производство жидкого мыла и шампуней отличается разнообразием и высоким качеством.

Ким Чен Ын в публичных выступлениях неоднократно подчеркивал, что качество отечественных кремов, духов, лосьонов, туалетного мыла и губной помады должно быть выше по сравнению с аналогичной импортной продукцией.

Как сообщает ТАСС, кореянки охотно пользуются различными лосьонами и увлажняющими кремами, но при этом они довольно умеренно применяют косметические средства и негативно относятся к броскому и яркому макияжу.