Основы православия начнут преподавать в вузах МЧС РФ
В высших учебных заведениях Министерства чрезвычайных ситуаций России планируется ввести курс истории и культуры православия.
Для реализации проекта создана рабочая группа. Ожидается, что 11 октября она представит первые идеи по внедрению нововведения. Реализацию инициативы возглавит замглавы МЧС Леонид Беляев, сообщает "Интерфакс".
Между МЧС РФ и Русской православной церковью в 2010 году было заключено соглашение. Священники имеют возможность обучаться основам работы при чрезвычайных ситуациях. В ответ представители духовенства проводят для сотрудников МЧС РФ специальные занятия.
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