Основателю The Beatles Полу Маккартни исполнилось 75 лет

Английский музыкант и певец, один из основателей и участник группы The Beatles Пол Маккартни 18 июня отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет.

К юбилею королева Великобритании Елизавета II распорядилась наградить сэра Пола Орденом кавалеров почета - наградой, которую могут носить не более 65 человек, одновременно живущих в мире.

Музыкант также является кавалером ордена Британской империи, пишет ТАСС.

Маккартни не раз становился победителем премии «Грэмми». Он входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор нового времени.