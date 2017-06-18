Основателю The Beatles Полу Маккартни исполнилось 75 лет
Английский музыкант и певец, один из основателей и участник группы The Beatles Пол Маккартни 18 июня отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет.
К юбилею королева Великобритании Елизавета II распорядилась наградить сэра Пола Орденом кавалеров почета - наградой, которую могут носить не более 65 человек, одновременно живущих в мире.
Музыкант также является кавалером ордена Британской империи, пишет ТАСС.
Маккартни не раз становился победителем премии «Грэмми». Он входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор нового времени.
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