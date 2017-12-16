Основателя группы Kiss обвинили в сексуальных домогательствах

Основателя рок-группы Kiss, Джина Симмонса, обвинили в сексуальных домогательствах.

Делавшая с ним интервью журналистка направила против музыканта иск в суд. По ее словам, инцидент произошел в прошлом месяце.

Женщина брала у Симмонса интервью на открытии ресторана в Сан-Бернардино. В ходе общения певец взял ее руку и положил себе на колено, а затем во время группового фото он схватил журналистку за ягодицы, передает РБК.

Ранее главный дирижер Метрополитен-опера Джеймс Левайн был уволен из-за скандала с домогательствами.