Основателя группы Kiss обвинили в сексуальных домогательствах
Основателя рок-группы Kiss, Джина Симмонса, обвинили в сексуальных домогательствах.
Делавшая с ним интервью журналистка направила против музыканта иск в суд. По ее словам, инцидент произошел в прошлом месяце.
Женщина брала у Симмонса интервью на открытии ресторана в Сан-Бернардино. В ходе общения певец взял ее руку и положил себе на колено, а затем во время группового фото он схватил журналистку за ягодицы, передает РБК.
Ранее главный дирижер Метрополитен-опера Джеймс Левайн был уволен из-за скандала с домогательствами.
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