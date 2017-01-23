Основательница Femen опровергла информацию о самороспуске движения

Пока есть женщины, которые желают участвовать в акциях Femen, движение будет существовать. Такое заявление сделала Анна Гуцол, основательница и идейный лидер Femen.

- Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует, — цитирует Гуцол РИА «Новости» со ссылкой на издание «Апостроф».

Таким образом Гуцол опровергла слова активистки движения Яны Ждановой, которая ранее заявила, что Femen распалось.

Гуцол подчеркнула, что Жданова не участвовала в создании движения и соответственно не имеет права делать подобного рода заявления.

- Вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и в Украине — то есть движение существует, — подчеркнула Гуцол.

Ранее одна из активисток Femen Яна Жданова заявила о распаде движения, отметив при этом, что нынешние акции носят одиночный характер. Она рассказала, что раскол в движении начался с 2015 года, когда в нем появились «самопровозглашенные» лидеры. По ее словам, участницы Femen «не поделили деньги и власть».

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