Основатель «Google» строит дирижабль нового поколения

Основатель компании «Google» Сергей Брин решился на создание дирижабля по последнему слову техники.

Цель постройки - доставка гуманитарной помощи и средств первой необходимости в отдаленные районы мира.

Проект оценивается примерно в 150-200 млн долларов.

Дирижабль создают в специальном ангаре на аэродроме НАСА подальше от людских глаз.

Для управления плавучестью на дирижабле будет использоваться система внутренних газовых баллонов, в качестве подъемной силы будет использоваться гелий и водород, сообщает Hightech.fm.

Пока американец Сергей Брин проводит масштабное строительство дирижабля, наш соотечественник – Федор Конюхов уже успешно завершил кругосветный полет на своем аэростате.

Фрагмент легендарного воздушного шара с автографом путешественника в памятной рамке доступен для приобретения в издании «Русской планеты».