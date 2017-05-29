Основатель «Google» строит дирижабль нового поколения
Основатель компании «Google» Сергей Брин решился на создание дирижабля по последнему слову техники.
Цель постройки - доставка гуманитарной помощи и средств первой необходимости в отдаленные районы мира.
Проект оценивается примерно в 150-200 млн долларов.
Дирижабль создают в специальном ангаре на аэродроме НАСА подальше от людских глаз.
Для управления плавучестью на дирижабле будет использоваться система внутренних газовых баллонов, в качестве подъемной силы будет использоваться гелий и водород, сообщает Hightech.fm.
Пока американец Сергей Брин проводит масштабное строительство дирижабля, наш соотечественник – Федор Конюхов уже успешно завершил кругосветный полет на своем аэростате.
Фрагмент легендарного воздушного шара с автографом путешественника в памятной рамке доступен для приобретения в издании «Русской планеты».
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