Основатель Facebook призвал к распространению интернета по всему миру
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, выступая на саммите АТЭС, призвал глав государств оказать содействие распространению интернета.
Он отметил, что Сеть способствует научному развитию и экономическому росту, хотя затраты на создание и содержание инфраструктуры снижаются, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
По мнению Цукерберга, расширение возможностей для доступа в интернет поможет сотням миллионов людей, которых находятся за чертой бедности.
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