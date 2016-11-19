Основатель Facebook призвал к распространению интернета по всему миру

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, выступая на саммите АТЭС, призвал глав государств оказать содействие распространению интернета.

Он отметил, что Сеть способствует научному развитию и экономическому росту, хотя затраты на создание и содержание инфраструктуры снижаются, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По мнению Цукерберга, расширение возможностей для доступа в интернет поможет сотням миллионов людей, которых находятся за чертой бедности.