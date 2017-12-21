Основатель «Альфа-банка» стал бизнесменом года в России

По данным «Forbes», Михаил Фридман вложил более 5 миллиардов долларов в иностранные компании, что является рекордной суммой для российских бизнесменов в 2017 году, и именно этот факт стал основанием назвать основателя «Альфа-банка» бизнесменом года.

Михаил Фридман также является крупнейшим акционером люксембургского холдинга «LetterOne».

В России у Фридмана из крупных активов остаются «Альфа-банк»,» X5 Retail Group» и «Вымпелком» (бренд «Билайн», часть глобальной «VEON»), передает РИА Новости.