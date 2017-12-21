Основатель «Альфа-банка» стал бизнесменом года в России
По данным «Forbes», Михаил Фридман вложил более 5 миллиардов долларов в иностранные компании, что является рекордной суммой для российских бизнесменов в 2017 году, и именно этот факт стал основанием назвать основателя «Альфа-банка» бизнесменом года.
Михаил Фридман также является крупнейшим акционером люксембургского холдинга «LetterOne».
В России у Фридмана из крупных активов остаются «Альфа-банк»,» X5 Retail Group» и «Вымпелком» (бренд «Билайн», часть глобальной «VEON»), передает РИА Новости.
Следующая новость Глава «Партии Роста» поборется за пост президента России
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии