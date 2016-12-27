Основанный доктором Лизой Фонд продолжит благотворительную деятельность
Основанный Елизаветой Глинкой, погибшей в авиакатастрофе Ту-154 в акватории Сочи, Фонд «Справедливая помощь» объявил о том, что продолжит свою благотворительную деятельность.
«Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать», - цитирует «Интерфакс» текст заявления, опубликованного на сайте фонда.
Ранее сообщалось, что Елизавета Глинка (доктор Лиза) погибла в результате крушения Ту-154 Министерства обороны РФ в акватории Черного моря около Сочи.
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