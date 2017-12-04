В Осло норвежский афганец убил супругу-россиянку ножом

Гражданка России 35-летняя Ольга Колосова была убита ножом на востоке Осло в районе Тростеруд 14 июня 2016 года своим супругом, выходцем из Афганистана.

Суд признал, что убийство, в совершении которого мужчина признался, было заранее спланированным хладнокровным преступлением - в мае 2016 года после ссоры муж купил Колосовой билет в Россию в один конец и пригрозил убить, если она вернется обратно в Осло.

Женщина вернулась. В Осло остались трое детей, одна девушка уже достигла совершеннолетия.

Кроме того, по данным следствия, осужденный больше 10 лет подвергал супругу и их старшую дочь физическому насилию.

Старшая дочь уже совершеннолетняя и свидетельствовала против отца в суде. Младшие дети сейчас находятся на попечении норвежского государства.

Мужчина приговорен к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы, а также к выплате штрафа в качестве компенсации в размере 240 тысяч долларов, передает ТАСС.

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