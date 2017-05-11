Оскорбления в адрес глав конфессий могут приравнять к уголовным деяниям

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать за оскорбления и необоснованную критику в адрес глав религиозных конфессий как за уголовные преступления.

В настоящее время подготовленный им проект поправок в УК РФ проходит экспертизу в Минюсте. По ее итогам проект будет доработан или же сразу внесен на рассмотрение Госдумы.

В интервью «Парламентской газете» Милонов пояснил, что предлагаемые поправки будут гарантировать каждому верующему защиту достоинства руководителя его религиозного объединения. При этом он подчеркнул, что под действие новых норм будет попадать не любая критика священников, а клевета в отношении конфессий и их глав.

«Наказание должно быть уголовным, но не слишком суровым — начинать надо со штрафов», - отметил Милонов. При этом он не уточнил, каким будет максимальное наказание.